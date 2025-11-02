Supporters FC Barcelona wachten tevergeefs aan het hotel en zien enkel spelersbus oprijden
Wanneer wereldsterren zoals Lamine Yamal in Oostkamp de nacht doorbrengen, dan proberen fans van FC Barcelona een handtekening, een selfie,... al was het maar een glimp van hun voetbalgoden op te vangen. Maar veel meer dan de spelersbus kregen ze niet te zien.
Een veertigtal fans had, misschien tegen beter weten in, toch post gevat aan het Van Der Valkhotel in Oostkamp. Daar overnachten de spelers van FC Barcelona voor hun wedstrijd in de Champions League, woensdagavond op Jan Breydel. Ook al had de burgemeester van Oostkamp al laten weten dat de hoogste veiligheidsnormen zouden worden toegepast. En ook al was er al de hele dag privébewaking aanwezig bij het hotel dat volledig door Barça was afgehuurd.
Het was na 19 uur toen de spelersbus van FC Barcelona kwam afgedraaid van de E40, richting hotel. Lewandowski en co waren iets voordien geland op de luchthaven van Oostende. Onder politiebegeleiding reed de bus de parking van het hotel op. De spelers stapten, afgeschermd voor nieuwsgierige blikken, de bus af en gingen meteen het hotel binnen. Wie er stond te wachten, keerde dus van een kale reis terug.