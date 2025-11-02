Een veertigtal fans had, misschien tegen beter weten in, toch post gevat aan het Van Der Valkhotel in Oostkamp. Daar overnachten de spelers van FC Barcelona voor hun wedstrijd in de Champions League, woensdagavond op Jan Breydel. Ook al had de burgemeester van Oostkamp al laten weten dat de hoogste veiligheidsnormen zouden worden toegepast. En ook al was er al de hele dag privébewaking aanwezig bij het hotel dat volledig door Barça was afgehuurd.