De eerste helft was voor velen een teken van hoop, maar de tweede helft viel tegen. Vooral de late strafschop bleef bij menig supporter nog even hangen.

Velen bekritiseerden de arbitrage. De snelheid waarmee de beslissing werd genomen, liet bij velen een wrang gevoel achter, want volgens hen was het in het voordeel van Fiorentina. Ondanks de ontgoocheling wilden de supporters vooral het mooie parcours onthouden.