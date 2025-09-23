19°C
Super­cup Vol­ley­bal gean­nu­leerd door ver­plich­te rust na wereldkampioenschap

Volley roeselare

De Supercup Volleybal van zondag 5 oktober in de Arenahal in Antwerpen gaat niet door. De annulatie volgt op nieuwe richtlijnen van de internationale volleybalfederatie FIVB, die atleten verplicht tot een rustperiode na hun deelname aan de wereldkampioenschappen.

Volley Belgium heeft beslist om de Supercup Volleybal van 5 oktober 2025 te annuleren. De wedstrijd tussen Knack Roeselare en Asterix Avo Beveren zou het feestelijke startschot van het volleybalseizoen zijn, maar kan niet doorgaan onder optimale omstandigheden.

De internationale volleybalfederatie FIVB legt dit jaar namelijk strikte rustperiodes op voor spelers en speelsters die deelnamen aan het WK. Voor de dames geldt dat ze pas vanaf 6 oktober opnieuw mogen aantreden, voor de heren vanaf 20 oktober. “De FIVB-richtlijnen zijn er om het welzijn van de atleten te beschermen. Dit geldt nu ook voor wedstrijden zoals de Supercup”, zegt Volley Belgium.

"Enige juiste beslissing"

Door deze regels zouden beide teams hun wedstrijd met een sterk uitgedund team kunnen spelen. “De Supercup is bedoeld als feestelijk startschot van het seizoen. Als dat niet in optimale omstandigheden kan gebeuren, dan is annuleren de enige juiste beslissing”, verklaart Guy Juwet, voorzitter van Volley Belgium.

Het opnieuw inplannen van de Supercup is praktisch onmogelijk door de drukke seizoenskalender. Fans die al tickets kochten, worden persoonlijk gecontacteerd over terugbetaling.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Supercup Volleybal

