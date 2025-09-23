Volley Belgium heeft beslist om de Supercup Volleybal van 5 oktober 2025 te annuleren. De wedstrijd tussen Knack Roeselare en Asterix Avo Beveren zou het feestelijke startschot van het volleybalseizoen zijn, maar kan niet doorgaan onder optimale omstandigheden.

De internationale volleybalfederatie FIVB legt dit jaar namelijk strikte rustperiodes op voor spelers en speelsters die deelnamen aan het WK. Voor de dames geldt dat ze pas vanaf 6 oktober opnieuw mogen aantreden, voor de heren vanaf 20 oktober. “De FIVB-richtlijnen zijn er om het welzijn van de atleten te beschermen. Dit geldt nu ook voor wedstrijden zoals de Supercup”, zegt Volley Belgium.