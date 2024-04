Vorig jaar was Merlier de eerste Quickstepper in de uitslag in Roubaix, 23ste. Net daarachter finishte Yves Lampaert. Vorige zondag was hij goed in De Ronde met een top twintig.

Lampaert verdedigt ook de omstreden chicane die de organisatie van Parijs Roubaix in het parcours legt, net voor ze het Bos van Wallers in vlammen. Veiligheid in de koers staat des te meer op de agenda.

"Het was zeker nodig dat de aanloop veranderde. Elk jaar waren er zware valpartijen en dat zou niet verbeteren. Ik hoop op die manier dat de snelheid wat lager is om te starten in het bos en hopelijk kunnen we daar zonder kleerscheuren doorkomen", klinkt de voormalige Belgisch kampioen overtuigend.