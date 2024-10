De tocht is zo’n 246 kilometer lang, wat neerkomt op zes marathons na elkaar. Die afstand moeten de atleten afleggen in minder dan 36 uur. In die tijd moeten ze trouwens 's nachts ook nog de Sangaspas over.

Zaterdag ochtend startte Tim samen met 400 andere ultralopers in de Griekse hoofdstad, om zondag aan te komen in Sparta. Enkele hartsvrienden en de vrouw van Tim stonden hem tijdens de wedstrijd bij en stuwden hem richting de finish. Die bereikte de ultraloper zonder problemen. Bij aankomst had Tim nog ongeveer een uur overschot, ruim de tijd dus om traditiegetrouw de voet van het bronzen beeld van koning Leonidas te kussen.