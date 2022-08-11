14°C
Stof­fel Van­door­ne (voor even) terug in Formule1-auto

Foto: Belga

Stoffel Vandoorne zal nog eens aan het stuur van een Formule 1-bolide plaatsnemen; Op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi voert hij de eerste testritten van het nieuwe seizoen uit voor Aston Martin.

Vandoorne zal in Abu Dhabi de nieuwe Pirelli-banden testen. Daarnaast is er een Young Driver's Test. Daarvoor rekent Aston Martin op de twintigjarige Amerikaan Jak Crawford.

Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 toen hij als testpiloot van Mc Laren de geblesseerde Fernando Alonso mocht vervangen in de Grand Prix van Bahrein. In 2017 en 2018 reed hij twee volledige seizoenen voor McLaren. 

Nadien reed de 33-jarige West-Vlaming het Formule E-kampioenschap en bleef hij in de Formule 1 actief als testrijder van Mercedes en sinds 2023 van Aston Martin.

