Stof­fel Van­door­ne blijft bij Aston Mar­tin aan boord als test- en reserverijder

Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne blijft ook komend seizoen test- en reserverijder bij Aston Martin. Dat heeft het Formule 1-team dinsdag gemeld.

De 33-jarige Vandoorne debuteerde in 2016 in de Formule 1 toen hij als testpiloot van McLaren de geblesseerde Spanjaard Fernando Alonso mocht vervangen in de Grote Prijs van Bahrein. In 2017 en 2018 reed hij twee volledige seizoenen voor McLaren. Nadien stapte de West-Vlaming over naar het Formule E-kampioenschap, waarin hij in 2022 de wereldtitel veroverde, en bleef hij in de Formule 1 actief als testrijder van Mercedes en sinds 2023 van Aston Martin. Voor 2026 kreeg hij geen zitje in het WK Formule E, maar zal hij wel weer het uithoudingskampioenschap WEC rijden.

Vandoorne kwam in december bij Aston Martin in actie tijdens de F1-testritten op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. De renstal rekent komend seizoen opnieuw op veteraan Fernando Alonso en de Canadees met Belgische roots Lance Stroll. De jonge Amerikaan Jak Crawford blijft aan boord als derde rijder. De GP van Australië opent de jaargang op 8 maart in Melbourne.

