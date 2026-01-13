13°C
Ste­ve Col­pa­ert voor het eerst aan het woord als hoofd­coach van Zul­te Waregem

Steve Colpaert heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanstelling als hoofdcoach van SV Zulte Waregem. De voormalige assistent neemt voorlopig over van Sven Vandenbroeck, die eerder deze week werd ontslagen na een reeks tegenvallende resultaten. Colpaert krijgt nog twee wedstrijden om met de club de degradatieplay-offs te vermijden.

Het gaat snel voor Steve Colpaert bij SV Zulte Waregem. De ex-speler van de club, die begin dit jaar aan de slag ging als assistent-trainer, werd deze week aangeduid als nieuwe hoofdcoach nadat Sven Vandenbroeck na een 0 op 12 aan de deur werd gezet.

Colpaert geeft toe dat de beslissing hem enigszins verraste. “Het verraste mij ook een beetje, omdat het niet mijn doelstelling was om onmiddellijk over te nemen of hoofdcoach te worden. De sportieve cel heeft die beslissing genomen en nu is het belangrijk om ons te focussen op de volgende wedstrijd tegen Gent”, zegt hij. “Ik voel dat de spelersgroep klaar is en dat is mijn enige doel.”

Steve Colpaert
Sport

Steve Colpaert (39) wordt assistent-coach bij Essevee

Toekomst onduidelijk

Zulte Waregem staat momenteel net boven de degradatieplay-offs, met één punt voorsprong. De club heeft nog twee wedstrijden om die positie vast te houden: een uitwedstrijd tegen AA Gent en daarna een thuismatch tegen Charleroi.

Of Colpaert veel wijzigingen zal doorvoeren in de ploeg, wil hij voorlopig niet kwijt. “Laat het een verrassing worden”, klinkt het. “Er is maar één ploeg die meer doelpunten heeft geslikt, en dat is Dender. Wij willen ons eigen DNA brengen en hebben deze week gewerkt aan zowel het offensieve als het defensieve compartiment.”

De aanstelling van Colpaert geldt voorlopig voor twee wedstrijden. Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk.

Redactie
Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck
Sport

Na 0 op 12: Essevee zet coach Sven Vandenbroeck aan de deur, dit is zijn opvolger
Sven Vandenbroeck

Na 0 op 12: Essevee zet coach Sven Vandenbroeck aan de deur, dit is zijn opvolger
