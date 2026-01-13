Het gaat snel voor Steve Colpaert bij SV Zulte Waregem. De ex-speler van de club, die begin dit jaar aan de slag ging als assistent-trainer, werd deze week aangeduid als nieuwe hoofdcoach nadat Sven Vandenbroeck na een 0 op 12 aan de deur werd gezet.

Colpaert geeft toe dat de beslissing hem enigszins verraste. “Het verraste mij ook een beetje, omdat het niet mijn doelstelling was om onmiddellijk over te nemen of hoofdcoach te worden. De sportieve cel heeft die beslissing genomen en nu is het belangrijk om ons te focussen op de volgende wedstrijd tegen Gent”, zegt hij. “Ik voel dat de spelersgroep klaar is en dat is mijn enige doel.”