 | update 
Waregem

Ste­ve Col­pa­ert (39) wordt assis­tent-coach bij Essevee

Voormalig profvoetballer, Steve Colpaert, keert terug naar Zulte-Waregem. Bij Essevee wordt hij de nieuwe assistent-coach van hoofdcoach Sven Vandenbroeck. Colpaert komt over van FCV Dender. Hij speelde onder meer bij Antwerp, SV Zulte Waregem, FC Brussels en Eendracht Aalst. 

Steve Colpaert begint aan een nieuw avontuur. Hij vervoegt de sportieve staf onder leiding van hoofdcoach Sven Vandenbroeck en wordt assistent-coach bij Essevee. Maar de voormalige profvoetballer was ook jarenlang actief bij verschillende clubs. Zo speelde hij onder meer bij Antwerp, SV Zulte Waregem, FC Brussels en Eendracht Aalst. In 2021 beëindigde hij zijn carrière bij Eendracht Aalst en maakte in datzelfde jaar de overstap naar een functie naast het veld. 

Drie seizoenen lang was hij actief bij Club NXT als assistent-trainer. Na een seizoen bij KVC Westerlo keerde hij terug naar Club Brugge, waar hij aan de slag ging als talentmanager. Afgelopen zomer ruilde hij blauw-zwart in voor een rol als assistent-trainer bij FCV Dender. Nu keert hij terug naar Essevee. Hij speelde al 230 wedstrijden voor Zulte-Waregem en staat daarmee op een vijfde plaats in de ranking van meeste wedstrijden voor Essevee.

Zulte Waregem

