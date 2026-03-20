De 39-jarige Steve Colpaert is sinds dit jaar aan de slag als assistent-trainer bij Zulte Waregem en volgde begin deze maand de ontslagen Sven Vandenbroeck op. Hij werd aanvankelijk aangesteld voor de twee resterende wedstrijden in de reguliere competitie, tegen AA Gent (2-0-nederlaag) en Charleroi (1-0-zege). Ondanks dat hij met een 3 op 6 niet kon verhinderen dat Essevee tot de Relegation Play-offs veroordeeld werd, behoudt hij dus wel het vertrouwen om de club in de hoogste klasse te houden. "Dat besliste de club na een evaluatie van het werk de voorbije weken. Essevee bevestigt het geloof dat de technische staf met de spelersgroep samen het vooropgestelde doel kan realiseren: een verlengd verblijf in 1A", klinkt het op X.

De 46-jarige Vandenbroeck was sinds juni 2024 aan de slag aan de Gaverbeek. Destijds ondertekende hij er een contract voor onbepaalde duur en dwong hij in zijn eerste seizoen bij de club meteen de promotie naar de Jupiler Pro League af. Na een afwachtend begin in de hoogste afdeling beleefde Essevee een uitstekende herfst, waarmee het team zelfs in de buurt van de top zes kwam. Daarna ging het echter opnieuw bergaf met de resultaten. Sinds eind oktober werd er slechts drie keer gewonnen, waardoor Zulte Waregem in de reguliere competitie op de dertiende plaats eindigde.