Meesseman hielp de Belgian Cats anderhalve week geleden aan een olympisch ticket op het kwalificatietoernooi in het Antwerpse Sportpaleis.

De speelsters van Rachid Méziane kennen op 19 maart hun opponenten in de poulefase, die in Lille wordt afgewerkt. Bij een eerste deelname aan de Spelen eindigden de Cats in 2021 op de zevende plaats in Tokio.