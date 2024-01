Gavriel is een linksvoetige flankaanvaller die al op zijn 18 jaar debuteerde op het hoogste niveau in Cyprus. Hij speelde in totaal 39 wedstrijden bij de ploeg waar hij zijn jeugdopleiding genoot en was er goed voor 5 doelpunten en 4 assists. Afgelopen seizoen werd de jonge winger uitgeleend aan Akritas Chlorakas. Daar was Gavriel eveneens goed voor 5 doelpunten in 34 wedstrijden. De Cyprioot komt deze winter over naar Essevee en tekent een contract van 2,5 seizoenen.