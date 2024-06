Oostende gaf in 2015 het stadion in erfpacht aan Oostende Stadion NV, maar een aangetekende brief maakt daar nu een einde aan. Volgens de burgemeester is het wel de bedoeling om het als voetbalstadion te blijven gebruiken voor de nieuwe fusieclub KVDO, en niet voor concerten. Gisteren werd over die samenwerking nog een intentieovereenkomst afgesloten.