Burgemeester Bart Tommelein geeft uitleg over de timing van de overeenkomst: “Bij een definitieve overeenkomst komt juridisch heel wat kijken, maar we vinden het belangrijk om nu al het vertrouwen in elkaar uit te spreken en ons aan elkaar vast te klinken. We gaan samen een mooi project opzetten dat een win-win is voor zowel Oostende als Diksmuide en dit op vlak van jeugd én eerste ploeg. De jeugd kan alvast ingeschreven worden en komend seizoen onder deze samenwerking in Oostende blijven voetballen.



We willen gezamenlijk één van de mooiste jeugdacademies van Vlaanderen maken en met eigen jonge voetballers doorgroeien in de amateurreeksen. We zijn als stadsbestuur blij met deze uitkomst, want het Oostendse voetbal en alle KVO-fans verdienen een club op een degelijk niveau.”