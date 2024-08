KV Diksmuide Oostende kan nu ook officieel het stadion en het trainingscentrum in gebruik nemen. De subsidieovereenkomst die de stad had met de vzw KV Oostende is stopgezet en het daarvoor voorziene budget wordt geïnvesteerd in KVDO. De Oostendse jeugdspelers kunnen dus op niveau blijven voetballen en het Albertpark krijgt ook officieel voetbal uit derde nationale dit seizoen.