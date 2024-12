Op 1 januari 2025 blikken we terug op het voetbaljaar met Karl Vannieuwkerke en Chef Voetbal bij HLN, Niels Poissonnier. Club Brugge viert op 27 mei zijn negentiende landstitel op de Markt, samen met de supporters. Niemand die twee maanden voordien nog een cent voor hun kansen had gegeven, maar Nicky Hayen veranderde alles. Cercle ontpopt zich onder Miron Muslic dan weer tot de luis in de pels van de topploegen, en slaagt erin om in de kampioenenmatch van Club zelf ook Europees voetbal af te dwingen. Een vergiftigd geschenk, zo blijkt nu.

Op 5 januari 2025 nemen Jeroen Sap, Karl Vannieuwkerke en columnist Hans Vandeweghe de andere West-Vlaamse sportprestaties onder de loep. Met onder meer de ontbolstering en het pechparcours van Alexander Doom, en de rollercoaster van de Belgian Cats.