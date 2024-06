KV Kortrijk begon eergisteren opnieuw met trainen in voorbereiding voor het nieuwe voetbalseizoen. In de volgende trainingen zal nieuwe aanwinst, Ignacio Ferri te zien zijn. Ignacio Ferri, voetbalnaam "Nacho", is een 19-jarige Spaanse centrumspits. Hij komt op huurbasis over van Eintracht Frankfurt.

Nacho Ferri speelde vorig seizoen dertien wedstrijd voor het eerste elftal van Eintracht Frankfurt, telkens als invaller. Daarin scoorde de spits één doelpunt, in de 0-3 zege tegen Union Berlin begin november. Ferri toonde zich vorig seizoen vooral als doelpuntenmaker bij het tweede elftal in de vierde divisie van Duitsland. Daar maakte hij 10 doelpunten en gaf hij 3 assists in 19 wedstrijden.

De Spaanse spits komt over op huurbasis met aankoopoptie. Het is al de derde aanwinst voor KV Kortrijk. Eerder kwam middenvelder Nathan Huygevelde al over op huurbasis van Union. En Gilles Dewaele maakte een terugkeer naar de Kerels. Dewaele speelde eerder al twee seizoenen voor KVK.