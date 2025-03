KV Kortrijk: uit vs KAA Gent

Voor KVK is er heel wat minder perspectief. Deelname Relegation Play-offs lag al een tijdje vast voor de troepen van nieuwe coach Bernd Storck, maar het vormpijl zit wel in een stijgende lijn. Vorige week wonnen de Kerels overtuigend van OH Leuven. Vanavond wacht een trip naar KAA Gent, dat ook met vertrouwen speelt en al zeker is van Play-off I.

Willen De Kerels hun kansen in de play-offs gaaf houden, dan wordt er beter gewonnen in de Planet Group Arena. De punten worden onderin niet gedeeld, en voorlopig bedraagt de achterstand op STVV (de Limburgers staan op een plaats die recht geeft op barrages om in eerste klasse te blijven) 8 punten.

Dit is het schema van de concurrenten:

KV Mechelen - Dender (18u30)



(18u30) OHL - STVV (18u30)

- (18u30) Beerschot - Westerlo (18u30)

(18u30) Anderlecht - Cercle (18u30)

Club Brugge: thuis vs Charleroi

Door de zege van KRC Genk tegen Union gisterenavond is het ook voor de landskampioen iets meer van moeten. Na de uitschakeling in het kampioenenbal kan de focus nu naar de eindstrijd om Belgisch zilverwerk, met in de eerste plaats een nieuwe titel.

Genk staat momenteel twaalf punten voor op Club en enkel een zege is eigenlijk voldoende voor Hayen en co. wil het de kloof niet te groot zien worden. Bij winst tegen Charleroi bedraagt de kloof in de Play-offs straks 5 punten én begint het met een bonus van twee punten tegenover Union aan de titelstrijd. Dat kan belangrijk zijn, want de kans dat Club als tweede volgend seizoen rechtstreeks naar de League Phase van de Champions League kan, is relatief groot.

Dit is het schema van de concurrenten: