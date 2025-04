Voor de vrouwen, waar de Française Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike) won, bleef het droog, maar zondagvoormiddag passeert een regenzone over de kasseien. Die kan het stof doen gaan liggen, al is het maar de vraag of het peloton ook echt natte stroken zal aantreffen. Na de middag zwakt de regenkans immers flink af.

Alternatief voor veelbesproken chicane

Het parcours onderging amper wijzigingen. In de aanloop naar het beruchte Bos van Wallers wordt voor een minder omstreden alternatief voor de veelbesproken chicane gekozen om de snelheid uit het peloton te halen, nadien kozen de parcoursbouwers voor hetzelfde traject als vorig jaar. Naast het Bos van Wallers is de vijfsterrenstrook van Carrefour de l'Arbre de belangrijkste pottenbreker. In totaal zijn er dertig kasseistroken, goed voor 55,3 kilometer.

Uitgekeken wordt er vooral naar de komst van Pogacar, een debuut waar maandenlang over werd gespeculeerd. De Sloveen maakte indruk met enkele verkenningen in de Hel, maar de grote vraag is wat dat oplevert in koers. De grote topfavoriet blijft de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), de winnaar van de voorbije twee edities, maar ziek in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

Tim Declercq moet steun bieden aan Lidl-Trek-kopman Mads Pedersen en met onder meer Lampaert en Van Lerberghe voor Soudal Quick-Step, Julien Vermote (Visma Lease a Bike) en het trio Rickaert-Vermeersch-Planckaert bij Alpecin-Deceunicnk maken nog tal van West-Vlamingen zich op voor hard labeur in Noord-Frankrijk.