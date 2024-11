In een kansarme eerste helft kwam het eerste echte gevaar van de kant van OH Leuven. Banzuzi wurmde zich na een knappe combinatie voorbij Sabbe en De Cuyper, maar Mechele kon in extremis het schot van de Nederlander afblokken. Club Brugge reageerde met een schot van Romeo Vermant, maar OHL-doelman Leysen liet zich niet verschalken.

Ook in de tweede pauze was het Leuven dat een eerste keer kon dreigen met een hard schot van Ikwuemesi vanuit een scherpe hoek. Club Brugge kwam niet tot kansen, maar klom iets voor het uur dan toch op voorsprong via een schot van Skov Olsen, dat via Ominami in doel belandde. Ex-Bruggeling Siebe Schrijvers liet even later de kans op 1-1 liggen. De 28-middenvelder kon van dichtbij uithalen, maar miste zijn schot volledig. De thuisploeg voerde de druk op en leek zichzelf in het absolute slot eindelijk te belonen, maar Simon Mignolet hield blauw-zwart recht met twee straffe reddingen op pogingen van Banzuzi en Biron.

Club Brugge (24 punten) hijst zich met een negen op negen naar een voorlopige tweede plaats in het klassement, op vier punten van leider Racing Genk (28 punten).