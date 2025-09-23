20°C
SK Roe­se­la­re moet de pun­ten delen met Dessel

In eerste nationale is SK Roeselare goed aan de competitie begonnen. Na de promotie pakte wit-zwart een reeks hoger meteen een zeven op twaalf. Zondagmiddag konden daar 3 punten bij komen, tegen het gedeeld voorlaatste Dessel. Die tellen nog maar 2 puntjes. Maar Roeselare kon een 2-0 voorsprong bij de rust niet vasthouden: het werd 2-2.

Roeselare begon vooral uitstekend aan de match. Al na vijf minuten kon Beyens in de tweede zone ineens afwerken: 1-0.

Net voor de rust zette Kyan Himpe, overgekomen van KV Kortrijk, zich door in de zestien van Dessel. Verdediger Rau kon hem enkel foutief afstoppen en dus ging de bal terecht op de stip. Deboever wachtte netjes tot de doelman op het verkeerde been stond en bracht de thuisploeg zo 2-0 voor.

Maar al gauw na de koffie kon Dessel milderen. Sposito bediende Van Keilgom en bij 2-1 kregen we terug een match.

Tot de slotfase bleef die stand op het bord. Maar het venijn zat voor Roeselare in de staart. Met een knappe vrije trap bezorgde Sposito - de beste man op het veld - zijn ploeg nog een punt: 2-2.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
SK Roeselare

