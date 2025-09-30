16°C
Kortrijk

KV Kort­rijk lijdt eer­ste neder­laag van het sei­zoen tegen lei­der SK Beveren

In de tweede klasse heeft SK Beveren de topper gewonnen tegen KV Kortrijk.  Beide ploegen waren tot nu toe ongeslagen, maar na 90 minuten in het Guldensporenstadion bleef enkel Beveren met dat statuut over: het won overtuigend met 1-3.


De bezoekers begonnen het scherpst aan de partij. Na amper tien minuten zette Abrahams zich goed door op de rechterflank en bracht de bal voor. Mertens kwam net te kort, maar Margaritha stond goed opgesteld en kopte Beveren op voorsprong.

Kortrijk probeerde te reageren via Van Landschoot, maar doelman Reus hield zijn netten schoon. Aan de overkant liep het voor de Veekaa van kwaad naar erger. Lambert wou een voorzet wegwerken, maar trapte ongelukkig tegen ploegmaat Bruls, die de 0-2 in doel verwerkte.

Kortrijk kwam wel beter uit de kleedkamer. Dejaegere legde knap af voor Ambrose, die de aansluitingstreffer tegen de netten knalde: 1-2. De hoop bij de thuisploeg leefde even op, maar Margaritha gooide het duel een kwartier later definitief in het slot met zijn tweede van de namiddag: 1-3.

Beveren blijft zo foutloos aan de leiding in 1B met 27 op 27. Kortrijk, dat zijn eerste nederlaag van het seizoen lijdt, krijgt nu de interlandbreak om te herbronnen. Daarna volgen enkele cruciale weken met onder meer de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge en competitiematchen tegen Beerschot, Lommel en Patro Eisden.

