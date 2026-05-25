In Ichtegem zijn gisteren de jaarlijkse krachtbalfinales gespeeld. KBC Sint-Michiels werd de grote winnaar van de dag. Zowel de vrouwen- als de mannenploeg pakten de beker en voor de mannen was dit de tweede keer op rij.
Bij de vrouwen nam Sint-Michiels het op tegen ’t Botterken Baasrode. De ploeg uit Brugge begon sterk aan de finale. Lisa Verdonck zorgde al snel voor haar derde punt van de wedstrijd en zette Sint-Michiels op 4-1.
Baasrode reageert
Baasrode probeerde terug te vechten. Met een rugworp bracht Kristien Boterberg de score terug naar 6-4. Maar Sint-Michiels bleef defensief bijzonder sterk. Nathalie Lievens ving bal na bal en was ook aanvallend belangrijk.
Ze vonden geen antwoord op het spel van Sint-Michiels en moest met een 18-11-achterstand gaan rusten. Na de pauze kwam Baasrode beter uit de kleedkamer en stond het defensief sterker, maar aanvallend bleven de punten uit.
Sint-Michiels won uiteindelijk met 27-18 en mocht de beker vieren.
“Het is heel spijtig, omdat het voor ons ook een speciale finale was. We nemen afscheid van twee ploegmaten. Maar Sint-Michiels was de sterkere ploeg."
Bij Sint-Michiels was de vreugde groot.
“We zijn heel sterk gestart en waren in het begin dominant. De hitte speelde ons wel wat parten, vooral mij. Maar uiteindelijk hebben we het tot een goed einde kunnen brengen.”
Brugse derby
Bij de mannen stond er een Brugse derby op het programma tussen Sint-Michiels en Male. Die wedstrijd kwam wat trager op gang. Siebe Timmerman opende de score voor Sint-Michiels: 1-0.
Daarna groeide de match in spanning. Louis Tourlamain pakte uit met een knappe rugworp, goed voor twee punten, en daarna ook met een spectaculaire langeafstandsworp. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op.
Verlengingen nodig
In de slotfase kwam Male op voorsprong via Kobe Sevenhant, maar Jason De Vooght bracht Sint-Michiels opnieuw langszij. Verlengingen moesten de beslissing brengen.
Daarin loodste Timo Depiere Sint-Michiels naar de overwinning. Het werd uiteindelijk 18-17. Zo pakt Sint-Michiels voor het tweede jaar op rij de beker én de dubbel.
“Dat is natuurlijk heel jammer, maar ik ben wel heel trots op het team dat we zo ver geraakt zijn”
Ook bij Sint-Michiels beseffen ze dat het kantje boord was.
“We wisten dat het moeilijk ging worden tegen KBC Male” “Het is een ploeg die zeker in de beker dubbel kan plooien. Het geluk zat aan onze kant, maar het kon evengoed Male geweest zijn.