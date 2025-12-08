Mignolet viel woensdag uit tijdens de opwarming voor de Champions League-wedstrijd thuis tegen Arsenal, tevens het debuut van Ivan Leko als coach. Daardoor kwam de Nederlander Dani van den Heuvel tussen de palen. "Onderzoek bracht een letsel aan de buikspieren aan het licht. De doelman blijft sowieso aan de kant tot na de winterstop", klinkt het in een kort statement.

Mignolet maakte eind november in het competitieduel tegen Antwerp zijn comeback nadat hij in september was uitgevallen met een scheur in de adductoren. Tegen de Great Old moest hij tijdens de pauze binnenblijven, waarna Van den Heuvel zijn plaats overnam.

De Nederlander keepte daarna ook in de beker tegen OHL en in de competitie tegen STVV, maar voor de clash met Arsenal leek Mignolet weer paraat, tot hij tijdens de opwarming opnieuw last kreeg.

Omdat ook Nordin Jackers nog een poosje out is met twee gebroken ribben, zal de 22-jarige Van den Heuvel de komende wedstrijden de eerste keuze zijn tussen de Brugse palen. Club treft deze maand voor de winterbreak nog Dender, AA Gent en KRC Genk in de Jupiler Pro League.