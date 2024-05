"Samen met clubs, spelers, partners en fans sluiten we het seizoen in schoonheid af met de Pro League Awards. Het Silt van Middelkerke met de zee op de achtergrond vormt het prachtige decor, op niveau van het Grand Cru-seizoen dat we vieren. De show, ondersteund door een gospelkoor, wordt entertainment van de bovenste plank", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

Er zullen acht prijzen worden verdeeld, aan onder meer de Speler van het Seizoen in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League, en aan de beste speelster in de Lotto Super League. Ook de beste coach en beste ref krijgen een award en er wordt een mooiste doelpunt bekroond. Het zijn de spelers en de coaches zelf die beslissen wie wint. Enkel voor het mooiste doelpunt krijgen de fans inspraak.