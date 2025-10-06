Sijsele kwam gemotiveerd aan de start en dat bleek ook uit hun eerste kwart. De thuisploeg wist meteen enkele punten uit te lopen.

Maar nadien kwam Oostkamp beter in de wedstrijd. Onder leiding van Daan Pieters, die maar liefst drie driepunter binnenwerkte, lieten de bezoekers Sijsele bij momenten alle hoeken van het veld zien. 27-44 was de ruststand.