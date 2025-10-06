Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zaterdagavond heeft Oostkamp in de derde afdeling van het basketbal de derby in en tegen Sijsele gewonnen. De bezoekers haalden het met 71-82.
Sijsele kwam gemotiveerd aan de start en dat bleek ook uit hun eerste kwart. De thuisploeg wist meteen enkele punten uit te lopen.
Maar nadien kwam Oostkamp beter in de wedstrijd. Onder leiding van Daan Pieters, die maar liefst drie driepunter binnenwerkte, lieten de bezoekers Sijsele bij momenten alle hoeken van het veld zien. 27-44 was de ruststand.
Op de tegenaanval
Sijsele moest wat verzinnen en herpakte zich na de rust. Verdedigend stond het beter en na enkele keren tegen te prikken op de tegenaanval naderde de thuisploeg tot op 11 punten. Maar Oostkamp bleef goed combineren en ondanks een driepunter van De Coessemaker kwamen de bezoekers niet meer in de problemen. Het won uiteindelijk met 71-82.