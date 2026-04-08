Shari Bossuyt komt zonder breuken uit zware val in Parijs-Roubaix
Foto Belga
Shari Bossuyt is zonder breuken uit haar zware valpartij gekomen in Paris-Roubaix. Dat maakte haar ploeg AG Insurance - Soudal Team bekend in een medische update.
Bossuyt kwam tijdens de wedstrijd zwaar ten val en moest de koers noodgedwongen verlaten. Ter plaatse werd ze meteen verzorgd door de medische staf van haar team, waarna bijkomende onderzoeken volgden.
Enkel kneuzingen en schaafwonden
Daaruit blijkt dat de Belgische renster geen breuken heeft opgelopen. Wel hield ze aan de crash meerdere kneuzingen en schaafwonden over. De komende periode zal Bossuyt herstellen onder begeleiding van de medische ploeg.
“Niet hoe ik mijn voorjaar wilde afsluiten. Ik moest opgeven na een zware valpartij. Gelukkig heb ik geen ernstige blessures, enkel enkele kneuzingen en wonden. Ik zal wat tijd nodig hebben om te herstellen,”
De ploeg volgt haar herstel verder op en communiceert indien nodig later opnieuw over haar toestand. Binnen de ploeg wenst men Bossuyt alvast een spoedig herstel toe.