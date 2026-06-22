In de finale probeerden verschillende rensters nog weg te raken. Kopecky reageerde op enkele uitvallen en leek klaar om mee te strijden voor de titel. Maar een echte afscheiding kwam er niet, waardoor de wedstrijd uitdraaide op een massasprint.

Daarin hield Bossuyt het hoofd koel. Ze bleef geduldig in het peloton en koos op het juiste moment haar sprint. Kopecky kon niet meer remonteren.