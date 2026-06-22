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Sport

Sha­ri Bos­suyt is Bel­gisch kam­pi­oe­ne na sprint in Bras­schaat: Dit over­treft alles”

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© Belga

Shari Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene op de weg. In een sprint met een zo goed als compact peloton was ze duidelijk sneller dan topfavoriete Lotte Kopecky. Sandrine Tas vervolledigde het podium en pakte brons.

In de finale probeerden verschillende rensters nog weg te raken. Kopecky reageerde op enkele uitvallen en leek klaar om mee te strijden voor de titel. Maar een echte afscheiding kwam er niet, waardoor de wedstrijd uitdraaide op een massasprint.

Daarin hield Bossuyt het hoofd koel. Ze bleef geduldig in het peloton en koos op het juiste moment haar sprint. Kopecky kon niet meer remonteren.

"Deze overwinning helpt om alles achterwege te laten."

Shari Bossuyt

Bossuyt is op de erelijst van het BK de opvolgster van ploeggenote Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Team), die vorig jaar de beste was in Binche. Zij reed dit jaar opnieuw lange tijd in de aanval, maar werd in de slotkilometers gegrepen.

Axel Ballekens
Belga

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