En ook de piloten weten de shakedown wel te smaken. Zo zakt Thierry Neuville, tweevoudig winnaar in Ieper en huidig leider in het World Rally Championship, maar al te graag af naar Boezinge.

"Het is de eerste keer dat ik naar de shakedown in Boezinge kom. De sfeer is super. De laatste jaren dat ik naar Ieper kwam, was dat als piloot, en zat ik in mijn kamer te studeren op video's en nota's. Dit is een andere sfeer, maar het is leuk om eens de andere kant mee te maken", vertelt Neuville.

Vrijdagnamiddag start het echte werk. Wie de winnaar van vorig jaar, de Fransman Adrien Fourmaux opvolgt, weten we zaterdagavond.