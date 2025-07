In Spanje kwam ze het voorbije seizoen uit voor Badalona, als teamgenote van Belgian Cat Elise Ramette. Geldof was er dit seizoen goed voor een gemiddelde van 3 punten en 3,3 rebounds in 13 speelminuten per wedstrijd. Eerder in haar loopbaan droeg ze de kleuren van Kangoeroes Boom, Sint-Katelijne-Waver en Namen. In 2020 waagde ze de sprong naar Spanje waar ze uitkwam voor Cadi La Seu, Campus Promete en Zaragoza.