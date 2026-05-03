Beide ploegen hielden elkaar dan in evenwicht, maar in het vierde kwart kon Elsegem dan toch de 0-2 maken na een snel genomen vrije trap. Wie dacht dat de wedstrijd beslist was, kwam bedrogen uit. Amper dertig seconden later maakt Maxime Maes de aansluitingstreffer. Met nog minder dan drie minuten op de klok maakte Quentin Vaneeckhoute de 2-2 en leek de titel binnen voor Kortemark, maar dat was buiten de scheidsrechter gerekend. Hij zag een strafschopfout en Lenn D'Haene schonk Elsegem de zege. De beslissing over de titel zal woensdag vallen in een testwedstrijd.