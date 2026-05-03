Sensatie in het minivoetbal: testmatch moet beslissen of Kortemark of Elsegem titel pakt
Kortemark heeft het nagelaten om dit weekend de titel pakken in de hoogste afdeling van het minivoetbal. Het verloor tegen de tweede in de stand Elsegem. Een testmatch op neutraal terrein, in Desselgem, op woensdag moet beslissen wie de titel pakt.
In de hoogste klasse van het minivoetbal kon Kortemark dit weekend de titel pakken op de slotspeeldag van de play-offs. Maar dan moest het wel minstens een punt kunnen pakken tegen Elsegem, de tweede in de stand. Kortemark begon het best met een bal tegen de paal, maar het is Elsegem die op voorsprong kwam. Sven Dhoest, ex-keeper van Club Brugge en Knokke, kopte een schepcorner binnen.
Beide ploegen hielden elkaar dan in evenwicht, maar in het vierde kwart kon Elsegem dan toch de 0-2 maken na een snel genomen vrije trap. Wie dacht dat de wedstrijd beslist was, kwam bedrogen uit. Amper dertig seconden later maakt Maxime Maes de aansluitingstreffer. Met nog minder dan drie minuten op de klok maakte Quentin Vaneeckhoute de 2-2 en leek de titel binnen voor Kortemark, maar dat was buiten de scheidsrechter gerekend. Hij zag een strafschopfout en Lenn D'Haene schonk Elsegem de zege. De beslissing over de titel zal woensdag vallen in een testwedstrijd.