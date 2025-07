Die is uiteindelijk voor Senne Hulsmans, voor Arne Santy en Artuur Torney.

Een opsteker voor de zoon van ex-prof Kevin Hulsmans, die pas twee weken weer in competitie is na een operatie aan de rechterknie. Vorig jaar was hij nog derde in Wingene. “Dankzij het fantastische voorbereidende werk van Gauthier Servranckx en Jelle Harteel, werd de rode loper naar deze overwinning uitgerold. Via de interclub van Dentergem, mik ik nu vooral op het BK in Rollegem. Dat is nu wel het hoofddoel na een moeilijk seizoen.”