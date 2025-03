De 25-jarige Duitstalige Belg, die in Ettelgem bij Oudenburg woont, won vorig jaar in Dour de sprint van een uitgedund peloton voor de Portugees Antonio Morgado en Jenthe Biermans en boekte zo zijn eerste profzege. Ook dit jaar was de kopman van Intermarché-Wanty een van de favorieten, maar kreeg hij met Arnaud De Lie (Lotto), de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en de Fransman Paul Magnier (Soudal Quick-Step) wel stevige concurrentie.

De 57e editie van de Samyn Classic wordt dinsdag om 12u30 in Quaregnon op gang geschoten en komt 199,1 kilometer later aan in Dour.