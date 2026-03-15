De hartritmestoornis kwam aan het licht bij medische testen. Op 18 november onderging de spurtbom een ingreep, waarna een voorgeschreven rustperiode volgde. Eind december begon hij geleidelijk weer met fietsen. Intussen is de conditie terug en kan Bennett opnieuw deelnemen aan wedstrijden.

"Toen ik eenmaal voldoende hersteld was van de operatie, ging mijn conditie eigenlijk vrij snel vooruit", zei hij in een persbericht van zijn team. "Het was alsof je een geblesseerde spier opnieuw trainde, net als elke andere spier in mijn lichaam. Je gaat tot een bepaalde grens, dat wordt je normale zone, en dan ga je tot de volgende grens. Het was echt alsof ik mijn hart geleidelijk opnieuw trainde. Mijn algemene conditie is intussen erg goed. Wat nog tijd nodig heeft, zijn de herhaalde hoge inspanningen. Dat kun je niet overhaasten."

Leerproces

Bennett keek uit naar de wedstrijd van morgen. "Het is een kans om te zien waar ik nu sta. Het is een leerproces. Ik kan kijken wat goed gaat en waar ik nog aan moet werken. Het is vreemd om zo laat in maart nog zenuwachtig te zijn voor de eerste race van het seizoen. Ik heb er enorm veel zin in."

De 35-jarige Bennett, die geboren werd in Wervik, heeft 71 profzeges achter zijn naam staan. Hij won ritten in alle drie de Grote Rondes. In de Tour schoot hij twee keer raak, in de Giro drie keer en in de Vuelta vijf keer. Vorig seizoen pakte hij nog vier overwinningen in dienst van Decathlon AG2R. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Pinarello Q36.5.