De 23-jarige verdediger streek in 2023 neer in Kortrijk, maar kon er nooit doorbreken. Hij speelde uiteindelijk 25 wedstrijden in het shirt van De Kerels.

Het contract van Alebiosu bij Kortrijk zou normaal eind volgend seizoen aflopen. Bij Blackburn ondertekende hij een contract van drie jaar.

Na Dion De Neve is Alebiosu al de tweede Kortrijkzaan die naar Blackburn trekt.