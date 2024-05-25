18°C
Aanmelden
Sport
Jabbeke

Ruben Van­hol­le­be­ke ver­breekt wereld­re­cord en schiet voor wereld­ti­tel G‑boogschieten

Ruben vanhollebeke

Op het wereldkampioenschap G-boogschieten in Gwangju (Zuid-Korea) staan Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens beiden in de finale. De schutters met een visuele beperking uit Jabbeke schoten voortreffelijk in de kwalificaties en wonnen hun knock-outs. Ruben Vanhollebeke verbrak daarbij zijn eigen wereldrecord (507 punten).

Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens beleven een droom op het wereldkampioenschap in Gwangju (Zuid-Korea). Beiden bereikten ze de finale in hun klasse. Zaterdag schieten ze elk voor een gouden plak. “Dit is niet te geloven en moeilijk te beschrijven”, zegt Ruben. “We komen sowieso beiden met eremetaal naar huis. Ongelooflijk. De voorbereiding verliep erg goed afgelopen zomer en ons materiaal is top. Dat rendeert nu.”

Ruben Kathleen
Sport

Blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke verlengt Europese titel

In de wolken

Rubens echtgenote Kathleen Meurrens (klasse VI2 voor slechtzienden) is ook in de wolken. Nooit eerder behaalde ze een WK-medaille, maar het podium was nu wel de vooropgestelde ambitie. Zaterdag komt ze uit in een finale tegen de Brit Nicholas Thomas. Die laatste won de kwalificaties, Kathleen werd daarin tweede. In de kwartfinales schakelde onze landgenote Joo Eun Choi (Zuid-Korea) uit voor eigen publiek, Mihai Bursuc uit Roemenië ging met 2-6 voor de bijl in de halve finale.

Ruben Vanhollebeke werd eerder in zijn carrière al tweemaal wereldkampioen in 2019 en 2022. In 2023 was hij nog goed voor brons. Kathleen Meurrens behaalde nog geen WK-podium, ze pakte wel zilver op het EK in 2023.

De redactie
Boogschieten Blind boogschieten

Meest gelezen

Mario David
Sport

Bestuurder Mandel United Mario David onverwacht overleden
Renbaan
Nieuws
Update

Doek valt over paardensport in Kuurne, burgemeester reageert verrast
Taminiaux
Sport

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Renbaan
Update

Doek valt over paardensport in Kuurne, burgemeester reageert verrast
Wieler1

'Wereldwijd Wielrennen' is nieuwe expo in Koers: "Wielerspullen uit meer dan 150 landen"
Kvk

KV Kortrijk kan weer aanknopen met overwinning
Tim Merlier - natourcriterium

Tim Merlier sprint naar de zege in Omloop van het Houtland
Red Dragons

Geen tweede stunt: Red Dragons dit keer niet opgewassen tegen Italianen in kwartfinales
Marlon Colpaert

Marlon Colpaert moet naar C-finale in skiff, uitstel voor Vandenbussche/Andries
18°C
Aanmelden