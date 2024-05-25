Ruben Vanhollebeke verbreekt wereldrecord en schiet voor wereldtitel G‑boogschieten
Op het wereldkampioenschap G-boogschieten in Gwangju (Zuid-Korea) staan Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens beiden in de finale. De schutters met een visuele beperking uit Jabbeke schoten voortreffelijk in de kwalificaties en wonnen hun knock-outs. Ruben Vanhollebeke verbrak daarbij zijn eigen wereldrecord (507 punten).
Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens beleven een droom op het wereldkampioenschap in Gwangju (Zuid-Korea). Beiden bereikten ze de finale in hun klasse. Zaterdag schieten ze elk voor een gouden plak. “Dit is niet te geloven en moeilijk te beschrijven”, zegt Ruben. “We komen sowieso beiden met eremetaal naar huis. Ongelooflijk. De voorbereiding verliep erg goed afgelopen zomer en ons materiaal is top. Dat rendeert nu.”
In de wolken
Rubens echtgenote Kathleen Meurrens (klasse VI2 voor slechtzienden) is ook in de wolken. Nooit eerder behaalde ze een WK-medaille, maar het podium was nu wel de vooropgestelde ambitie. Zaterdag komt ze uit in een finale tegen de Brit Nicholas Thomas. Die laatste won de kwalificaties, Kathleen werd daarin tweede. In de kwartfinales schakelde onze landgenote Joo Eun Choi (Zuid-Korea) uit voor eigen publiek, Mihai Bursuc uit Roemenië ging met 2-6 voor de bijl in de halve finale.
Ruben Vanhollebeke werd eerder in zijn carrière al tweemaal wereldkampioen in 2019 en 2022. In 2023 was hij nog goed voor brons. Kathleen Meurrens behaalde nog geen WK-podium, ze pakte wel zilver op het EK in 2023.