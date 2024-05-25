Rubens echtgenote Kathleen Meurrens (klasse VI2 voor slechtzienden) is ook in de wolken. Nooit eerder behaalde ze een WK-medaille, maar het podium was nu wel de vooropgestelde ambitie. Zaterdag komt ze uit in een finale tegen de Brit Nicholas Thomas. Die laatste won de kwalificaties, Kathleen werd daarin tweede. In de kwartfinales schakelde onze landgenote Joo Eun Choi (Zuid-Korea) uit voor eigen publiek, Mihai Bursuc uit Roemenië ging met 2-6 voor de bijl in de halve finale.

Ruben Vanhollebeke werd eerder in zijn carrière al tweemaal wereldkampioen in 2019 en 2022. In 2023 was hij nog goed voor brons. Kathleen Meurrens behaalde nog geen WK-podium, ze pakte wel zilver op het EK in 2023.