Rotty blijft positief na blessurejaar: “Elke dag een stap vooruit”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het seizoen van Seppe Rotty begon met een zware tegenslag, maar eindigt mogelijk met een Europese prijs. In de finale van de CEV Challenge Cup staat hij opnieuw op het veld met Allianz Milano.
In Aalst won Milano overtuigend met 0-3 van VC Greenyard Aalst, met naast Rotty ook Ferre Reggers op het terrein. Voor Rotty, die afgelopen zomer overkwam van Knack Roeselare, was het een bijzonder moment. Hij kende een moeilijk seizoen na een zware schouderblessure, nog vóór de start van de competitie.
“Het zou vijf maanden duren voor ik weer op het veld kon staan. Dat is natuurlijk lang, zeker als je net bij een nieuwe ploeg bent aangekomen,” vertelt Rotty. “Dat was waarschijnlijk het moeilijkste. Maar we hebben vrij snel de klik kunnen maken om er vol voor te gaan en hard te werken aan mijn terugkeer.”
Weg terug na zware blessure
Intussen is de revalidatie bijna afgerond. “Het gaat elke dag beter met mijn schouder, die is zo goed als genezen. Qua pijn, mobiliteit en kracht zit het goed. Alleen moeten de explosiviteit en snelheid nog terugkomen,” legt hij uit. “Het blijft afwachten op welk niveau ik terugkeer, maar ik heb er wel vertrouwen in.”
Rotty kon rekenen op veel steun uit zijn omgeving. “Mijn vriendin, vrienden en familie hebben mij er echt doorheen geholpen. Het had een heel mooi jaar kunnen worden, maar dat is anders gelopen. Toch kan ik niet klagen over hoe het binnen de ploeg gaat.”
Europese trofee lonkt
Allianz Milano won overtuigend met 0-3 in Aalst en zet zo een grote stap richting eindwinst in de Challenge Cup. In de terugwedstrijd volstaan twee sets om de trofee binnen te halen.
“Wij hebben dit seizoen veel pech gehad en ons in de play-offs net niet genoeg kunnen tonen,” zegt Rotty. “We kunnen ons seizoen nog goedmaken door een Europese prijs te pakken. Dat zou pas de tweede zijn voor Milaan.”
Ook persoonlijk heeft hij duidelijke ambities. “Ik hoop tegen het EK weer 100 procent te zijn. Maar mijn grootste doel is om volgend seizoen in Milaan opnieuw volledig mezelf te zijn en te tonen dat ik het waard ben om hier te spelen.”
Positief ondanks tegenslag
Ondanks het moeilijke jaar blijft Rotty opvallend positief. “Je kan van alles terugkomen. Elke tegenslag heeft ook positieve kanten. Door mijn blessure heb ik aan andere aspecten van mijn lichaam kunnen werken. Die positieve dingen neem ik mee naar de toekomst.”
De overwinning in Aalst en zijn geleidelijke terugkeer op het veld lijken alvast een stap in de goede richting.