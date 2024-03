Volgens Deila heeft Club geleerd uit de recente magere resultaten. Na drie nederlagen in de laatste vijf wedstrijden is Club volledig uit de titelrace geslagen, uitgeschakeld in de Beker en balanceert het in Europa op de rand van de uitschakeling, na de te vermijden nederlaag in Molde. "Het gaat om uitvoering, concentratie, discipline en communicatie", ging Deila verder. "Als we daarin geen fouten maken, zullen we onszelf in een goeie positie brengen om ons te kwalificeren. We krijgen hier een kans om ons te plaatsen voor de kwartfinales in een Europese beker."