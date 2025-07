Voor de beloften ligt de druk misschien nog hoger. Een Belgische titel kan immers deuren openen naar het profpeloton."In een clubploeg zoals de onze rijdt iedereen vooral voor zichzelf", legt Arno Vanhaecke (Urbano-Vulsteke) uit. "Bij een devoteam heb je vaak al een contract. Zij rijden meer als ploeg, wij meer individueel."

Toch zijn het net die devoteams – zoals Lotto Development Team en Soudal-Quick.Step – die zondag veel gewicht in de schaal kunnen leggen. "Het ploegbelang kan meespelen, en wij zijn met een grote groep", besluit Victor Vaneeckhoutte (Lotto Development Team). "We hebben met Liam Van Beylen een sterke sprinter, maar ook hardrijders. We kunnen de koers in handen nemen. We zien zondag wel wat ploegleider Wesley Vanspeybrouck beslist."