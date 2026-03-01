14°C
Roe­se­la­re ste­vi­ge lei­der in BeNe Con­fe­ren­ce: 2 – 3 zege tegen Lycur­gus Groningen

Roeselare heeft zondagmiddag op de derde speeldag in de BeNe Conference, een competitie tussen de beste Belgische en Nederlandse volleyteams, een felbevochten zege geboekt. Op bezoek bij het Nederlandse Lycurgus Groningen wonnen de West-Vlamingen met 2-3. De setstanden waren 22-25, 17-25, 25-19, 25-23 en 12-15.

Leider Roeselare (23 punten) vergrootte zo zijn voorsprong op eerste achtervolger Orion Stars (20 ptn), dat op hetzelfde moment in de eigen zaal met 2-3 geklopt werd door Haasrode Leuven (19-25, 25-23, 18-25, 25-19 en 13-15). Groningen (13 ptn) deelt met Menen de vierde plaats in de tussenstand, Leuven is zevende en voorlaatste met zeven punten.

In de BeNe Conference nemen de vier beste clubs uit België en Nederland het tegen elkaar op. De Belgische ploegen spelen alleen tegen de Nederlandse ploegen (heen en terug), goed voor een totaal van acht speeldagen. Elke deelnemer aan de BeNe Conference start met de punten die in de nationale fase van de competitie behaald werden tegen de drie andere deelnemers uit het eigen land aan de BeNe Conference.

