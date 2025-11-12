Roeselare grijpt naast Beker van België na nederlaag tegen Oudegem, wel individuele prijzen op VolleyProms
Roeselare heeft zaterdagavond de Beker van België in het vrouwenvolley niet kunnen veroveren. In de Antwerpse AFAS Dome moest het in de finale met 3-0 de duimen leggen voor VC Oudegem.
Roeselare was vooral in de tweede set de gevaarlijkste ploeg, maar slaagde er niet in om die te winnen. Oudegem haalde het met 25-21, 28-26 en 25-20 en controleerde het duel op de beslissende momenten.
Voor Oudegem is het al de derde bekerzege, na eerdere overwinningen in 2013 en 2022. Roeselare blijft zo achter zonder prijs, ondanks een verdienstelijke finale en sterke tweede set waarin het dicht bij setwinst kwam.
Wel in de prijzen op VolleyProms
Na afloop vonden de VolleyProms plaats. Basil Dermaux en Nikita De Paepe volgden zichzelf op als Speler en Speelster van het Jaar. Zij komen uit voor Roeselare, net als Coach van het Jaar Matthijs Verhanneman en MVP Stijn D'Hulst.