Roeselare was vooral in de tweede set de gevaarlijkste ploeg, maar slaagde er niet in om die te winnen. Oudegem haalde het met 25-21, 28-26 en 25-20 en controleerde het duel op de beslissende momenten.

Voor Oudegem is het al de derde bekerzege, na eerdere overwinningen in 2013 en 2022. Roeselare blijft zo achter zonder prijs, ondanks een verdienstelijke finale en sterke tweede set waarin het dicht bij setwinst kwam.