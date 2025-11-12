Roe­se­la­re grijpt naast Beker van Bel­gië na neder­laag tegen Oude­gem, wel indi­vi­du­e­le prij­zen op VolleyProms

Roeselare heeft zaterdagavond de Beker van België in het vrouwenvolley niet kunnen veroveren. In de Antwerpse AFAS Dome moest het in de finale met 3-0 de duimen leggen voor VC Oudegem.

Roeselare was vooral in de tweede set de gevaarlijkste ploeg, maar slaagde er niet in om die te winnen. Oudegem haalde het met 25-21, 28-26 en 25-20 en controleerde het duel op de beslissende momenten.

Voor Oudegem is het al de derde bekerzege, na eerdere overwinningen in 2013 en 2022. Roeselare blijft zo achter zonder prijs, ondanks een verdienstelijke finale en sterke tweede set waarin het dicht bij setwinst kwam.

Wel in de prijzen op VolleyProms

Na afloop vonden de VolleyProms plaats. Basil Dermaux en Nikita De Paepe volgden zichzelf op als Speler en Speelster van het Jaar. Zij komen uit voor Roeselare, net als Coach van het Jaar Matthijs Verhanneman en MVP Stijn D'Hulst.

Anneleen Vandamme
Beker van België Volley

Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Open training Club 2
Sport

Titelkoorts stijgt bij supporters van blauw-zwart: "we gaan alles winnen"

Lees ook

Volley Roeselare dames

Beker van België volley: Roeselare wipt titelverdediger Beveren in kwartfinales
