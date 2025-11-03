De West-Vlaamse vrouwen wonnen op bezoek in het Waasland met 1-3. De setstanden waren 17-25, 19-25, 25-21 en 21-25.

Woensdag staan de resterende kwartfinales op de agenda. De B-ploeg van Roeselare, die uitkomt in de tweede klasse, ontvangt Michelbeke. Charleroi speelt een derby tegen Tchalou. De halve finales vinden plaats met een heen- (29 november) en terugwedstrijd (13 december). De finale is op 11 april voorzien in de Antwerpse AFAS Dome.