Beker van Bel­gië vol­ley: Roe­se­la­re wipt titel­ver­de­di­ger Beve­ren in kwartfinales

Volley Roeselare dames

Archiefbeeld © Belga

Roeselare heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de Beker van België vrouwenvolley. Het klopte titelverdediger Beveren. 

De West-Vlaamse vrouwen wonnen op bezoek in het Waasland met 1-3. De setstanden waren 17-25, 19-25, 25-21 en 21-25. 

Woensdag staan de resterende kwartfinales op de agenda. De B-ploeg van Roeselare, die uitkomt in de tweede klasse, ontvangt Michelbeke. Charleroi speelt een derby tegen Tchalou. De halve finales vinden plaats met een heen- (29 november) en terugwedstrijd (13 december). De finale is op 11 april voorzien in de Antwerpse AFAS Dome.

Belga
Beker van België Volley

