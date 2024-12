In een flauwe eerste helft kregen beide ploegen weinig kansen. Zowel Roeselare als Jong Essevee konden geen dreigende kansen bij elkaar spelen. Op het halfuur komt Jens Naessens echter op aan de tweede paal, waar hij een voorzet van Clyncke kan binnentikken. 1-0 is ook meteen de ruststand.

In de tweede helft probeerden de bezoekers de thuisploeg wat meer onder druk te zetten, maar Roeselare wist via de counter een paar keer te dreigen. Tien minuten voor tijd kopte Van Marcke de rebound binnen met de kop. Zulte Waregem B kon in het slot nog de aansluitingstreffer scoren, en zelf een gelijkspel was dichtbij. Depaepe bracht echter goed redding voor zijn team. Roeselare wint dus met 2-1 en blijft zo comfortabel leider.