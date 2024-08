In de reeksen van de skiff finishte ze als eerste voor Ierland en Zwitserland en ook in de finale was Hesters de snelste met een tijd van 7:31:19, voor Ierland en Italië.

Ook Lore Boucquez zette in de dubbeltwee een knappe prestatie neer aan de zijde van Eleonore Moons. Ze zetten een snelle tijd neer, maar grepen net naast de bronzen plak.