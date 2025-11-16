Club moest zich herpakken na de 1-0-nederlaag van voor de interlandbreak tegen aartsrivaal Anderlecht en monopoliseerde van bij het begin de bal, weliswaar zonder grote kansen te creëren. De troepen van Nicky Hayen beten hun tanden stuk op het stugge Charleroi, de beste Brugse kans kwam zelfs van Henegouwse voet. Op het halfuur zette Mamadou Diakhon, die de zieke Christos Tzolis verving, zich door op links en bracht de Fransman de bal laag voor doel, waar Aiham Ousou het leer met een tackle tegen de buitenkant van de paal tikte.

Na de pauze maakte de thuispoeg het verschil met een treffer van Hans Vanaken. De kapitein dook net voor het uur op aan de tweede paal en had de uitstekende voorzet van collega-Rode Duivel Joaquin Seys maar binnen te duwen. Club leek zo de buit binnen te hebben, maar moest in het slot nog bibberen voor de zege, toen Jorne Spileers en Raphael Onyedika de bal in twee prangende fases op de lijn moesten wegwerken.

