Veldman is 38 en was eerder coach bij RSCA Futures in 1B. Later werd hij tijdelijk hoofdcoach van de A-kern bij Anderlecht, en een tijdje assistent van hoofdcoach Brian Riemer. Na een doortocht bij het Schotse Queen’s Park komt hij nu naar Roeselare voor ClubNXT.

Veldman neemt bij ClubNXT over van Nicky Hayen. Die is doorgeschoven als hoofdcoach bij de A-kern na het ontslag van Ronny Deila. Dat zorgt voor een stoelendans: Bart Plasschaert stroomt door van de U16 naar de U18, omdat Michiel Jonckheere intussen tijdelijk assistent-coach is onder Nicky Hayen.