De carrière van Barbiaux loopt als een trein. Eind mei pakte hij nog de Begische titel in zijn thuisstad Torhout, nu gaat hij al aan de haal met de Beneluxtitel boksen. Toch was het geen makkelijke opdracht voor Barbiaux. Tegenstander El Achi bokste vorig jaar al voor de Beneluxtitel, en haalde toen in Amsterdam een match nul.