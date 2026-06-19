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Revan­che! Tars Poel­voor­de wint Rud­der­voor­de Koers na knap­pe solo

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Tars Poelvoorde (Lotto - Groupe Wanty) heeft Ruddervoorde Koers op zijn naam geschreven. De Belg reed in de slotronde weg uit een uitgedunde kopgroep en hield stand tot aan de finish. Lotto maakte het podium bijna volledig vol met ook Lionel Taminiaux op de tweede plaats.

Poelvoorde maakte deel uit van een grote kopgroep van een twintigtal renners die in de finale geleidelijk uit elkaar viel. Uiteindelijk bleven nog negen renners voorop, onder wie drie renners van Lotto. In de slotronde plaatste Poelvoorde zijn beslissende aanval. Dankzij het numerieke overwicht van Lotto konden zijn ploegmaats het achtervolgende groepje controleren, waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam.

Voor Poelvoorde is het een mooie revanche in Ruddervoorde. Vorig jaar moest hij nog vrede nemen met de derde plaats.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Ruddervoorde Koers Ruddervoorde

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