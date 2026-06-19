Poelvoorde maakte deel uit van een grote kopgroep van een twintigtal renners die in de finale geleidelijk uit elkaar viel. Uiteindelijk bleven nog negen renners voorop, onder wie drie renners van Lotto. In de slotronde plaatste Poelvoorde zijn beslissende aanval. Dankzij het numerieke overwicht van Lotto konden zijn ploegmaats het achtervolgende groepje controleren, waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam.

Voor Poelvoorde is het een mooie revanche in Ruddervoorde. Vorig jaar moest hij nog vrede nemen met de derde plaats.