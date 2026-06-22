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West-Vlaanderen

Red Dra­gons slui­ten twee­de VNL-week af met neder­laag tegen Turkije

Red Dragons sluiten tweede VNL-week af met nederlaag tegen Turkije

© Belga

De Belgische volleybalmannen (FIVB 15) hebben zondag in het Poolse Gliwice hun achtste wedstrijd in de Volley Nations League met 0-3 verloren van Turkije (FIVB 10). De setstanden waren 24-26, 24-26 en 17-25. De Red Dragons zijn voorlopig dertiende in de tussenstand. Man in vorm Ferre Reggers beperkte met twintig punten de schade.

Twee weken geleden openden de Dragons hun eerste VNL-campagne in Brasilia met een knappe zege tegen vicewereldkampioen Bulgarije (3-1). Nadien volgden nederlagen tegen Brazilië (3-1) en Servië (3-1). De Belgen sloten de eerste VNL-week af met een overwinning tegen Iran (3-2). Deze week in Polen werd woensdag met 3-2 verloren van het gastland, de nummer 1 van de wereld, en donderdag met 3-1 gewonnen van China.


Voor de derde competitieweek trekt de Belgische ploeg naar het Japanse Osaka (15-19 juli), waar Cuba, Italië, Japan en Canada de tegenstanders zijn. Daar keert kapitein Sam Deroo mogelijk terug bij de ploeg. De top zeven in de eindstand van de Nations League kwalificeert zich samen met gastland China voor de Final 8 in het Chinese Ningbo (29 juli-2 augustus).


De Red Dragons hebben in hun eerste jaar in de VNL het behoud als minimumdoelstelling. Ze kunnen zo belangrijke punten sprokkelen voor de FIVB-ranking, die bepalend is voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. De top twaalf op de wereldranglijst plaatst zich voor de Spelen, een olympisch kwalificatietoernooi is verleden tijd. 


Na de Nations League volgt nog het EK (10-26 september) voor de Dragons. Daarin is België ondergebracht in poule C in Finland, samen met Denemarken, Estland, gastland Finland, Servië en Nederland. De finalefase van het toernooi vindt plaats in Italië.

Belga

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