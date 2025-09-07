Aanmelden
Red Dra­gons pak­ken zege in cru­ci­a­le wed­strijd tegen Oek­ra­ï­ne en zet­ten zo gro­te stap rich­ting acht­ste finales

©Xander Verhegghe

Beter kan je niet starten. De Red Dragons hebben met veel overtuiging hun openingswedstrijd op het WK volleybal in de Filipijnen gewonnen. Ze lieten van Oekraïne geen spaander heel en stuurden ze met een droge 3-0 terug van het veld af. Met deze overwinning nemen de Belgen ook een ferme optie op de achtste finales.

De Red Dragons wisten vooraf hoe belangrijk deze eerste wedstrijd op dit WK was en na een korte studieronde in het begin van set één duwden de Dragons, met drie West-Vlamingen in de basis, halverwege meteen het gashendel in. Een fenomenale Ferre Reggers en een sterk blok lieten de Belgen uitlopen tot 14-7. Tel daar nog een zware en goede opslag van onder andere Seppe Rotty bij, en zo maak je het je tegenstander bijna onmogelijk. De Oekraïners konden geen vuist meer maken en kregen uiteindelijk een 25-16 om de oren in de eerste set.

Red Dragons trekken met vijf West-Vlamingen naar WK volleybal in Filipijnen

Ook nadien zat er bij de Belgen weinig verval in het spel. Oekraïne probeerde van alles en nog wat om het niveau op te krikken, maar tegen Reggers en co viel ook in set twee weinig te beginnen. Pieter Coolman maakte het met een slim blok af: 25-17 en de Dragons op rozen.

Met een 2-0-voorsprong is de derde set vaak gevaarlijk, en ook de Oekraïners bleven geloven in een ommekeer. Bij de Dragons ging het net allemaal iets moeizamer, maar bij 15-15 schoten ze toch opnieuw wakker. Reggers smashte bijna in zijn eentje de Belgen weer naar een kloof van zes punten, en die gaven ze nadien niet meer weg.

Een vlotte 3-0, en zo zetten de Dragons ook een enorme stap richting de achtste finales. Dinsdag wacht de tweede wedstrijd, met als opponent uittredend wereldkampioen Italië.

Wout Bernaert

