Ook nadien zat er bij de Belgen weinig verval in het spel. Oekraïne probeerde van alles en nog wat om het niveau op te krikken, maar tegen Reggers en co viel ook in set twee weinig te beginnen. Pieter Coolman maakte het met een slim blok af: 25-17 en de Dragons op rozen.

Met een 2-0-voorsprong is de derde set vaak gevaarlijk, en ook de Oekraïners bleven geloven in een ommekeer. Bij de Dragons ging het net allemaal iets moeizamer, maar bij 15-15 schoten ze toch opnieuw wakker. Reggers smashte bijna in zijn eentje de Belgen weer naar een kloof van zes punten, en die gaven ze nadien niet meer weg.

Een vlotte 3-0, en zo zetten de Dragons ook een enorme stap richting de achtste finales. Dinsdag wacht de tweede wedstrijd, met als opponent uittredend wereldkampioen Italië.